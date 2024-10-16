زيلينسكي يقدم خطة النصر إلى البرلمان الأوكراني اليوم

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من المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استراتيجيته الجديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى البرلمان الأوكراني، حسبما أعلن مكتبه في كييف قبل الجلسة الاستثنائية التي ستعقد اليوم الأربعاء.

وقام زيلينسكي مؤخرا بجولة في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن ولندن وباريس وروما وبرلين، لتقديم "خطة النصر" الخاصة به.

واستنادا إلى تصريحات سابقة، فإن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي جزء من استراتيجية زيلينسكي.

كما تطالب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية بهدف نقل الحرب إلى داخل المجتمع الروسي بشكل أقوى.

وتأمل كييف أيضا في زيادة الاستثمارات الغربية في صناعة الأسلحة الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي مرارا وتكرارا عن أمله في إنهاء الحرب بشروط أوكرانيا خلال عام 2025.

وشنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022. وتسيطر أوكرانيا الآن على نحو خمس الأراضي الأوكرانية، بينما استولت القوات الأوكرانية على أجزاء من منطقة كورسك جنوب روسيا.