مقتل أكثر من 140 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا

قالت خدمات الطوارئ اليوم الأربعاء إن أكثر من 140 شخصا، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في شمال غرب نيجيريا، إثر انفجار ناقلة بنزين منقلبة أثناء محاولتهم جمع الوقود منها.

وتعد حوادث الناقلات المميتة شائعة في نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تفتقر إلى نظام سكك حديدية فعال لنقل البضائع. وعادة ما يقوم المواطنون بجمع الوقود بالأكواب والدلاء، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، التي تضاعفت ثلاث مرات منذ أن أنهت الحكومة دعم الغاز المكلف في العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة لاوان ادام إن الانفجار وقع بعد منتصف الليل في ولاية جيجاوا، بعدما فقد سائق الناقلة السيطرة عليها أثناء سيرها على طريق سريع بالقرب من إحدى الجامعات.

وقالت خدمات الطوارئ إنها لم تتمكن من تحديد هوية معظم الجثث.

وقالت نورا عبد الله، رئيسة الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في المنطقة، لوكالة أسوشيتد برس "تم دفن ما يقرب من 140 شخصا في مقبرة جماعية، بخلاف دفن أشخاص آخرين في أماكن أخرى".

من جانبه، قال الطبيب هارونا مايرجا، رئيس خدمات الطوارئ في جيجاوا إن معظم الضحايا "تحولوا إلى رماد" في موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع الفيديو من موقع الحادث حريقا هائلا يمتد لأنحاء المنطقة بأكملها، وما يبدو أنها جثث متناثرة في الموقع.