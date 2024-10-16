الأمم المتحدة تحذر من وضع كارثي في شمالي غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن الوضع في شمالي غزة "كارثي"، حيث لا تعمل سوى ثلاثة مستشفيات، فيما تكثف إسرائيل من عملياتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء إن التصعيد في الشمال "يقوض بشدة قدرة الناس على الوصول إلى وسائل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف أن شركاء الصحة التابعين للأمم المتحدة أفادوا بأن المستشفيات الثلاثة "تعاني من نقص شديد في الوقود والدم ومستلزمات الإصابات والأدوية".

وقال إنه مع استمرار العمليات العسكرية في الخارج، فإن حوالي 285 مريضا لا يزالون في مستشفيات كمال عدوان، ومستشفى العودة، والمستشفى الإندونيسي.

وأشار دوجاريك إلى أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن مستشفى كمال عدوان "لا يزال مثقلا، حيث يستقبل بين 50 و70 مصابا جديدا كل يوم".

ومع انخفاض مخزون الغذاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الإمدادات الغذائية المتاحة لا تزال تُوزع، بما في ذلك أكثر من 110 ألف وجبة في مدينة غزة يوميا.