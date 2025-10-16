تركيا تعين غلّو أوغلو منسقا للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين

عيّنت تركيا السفير محمد غلّو أوغلو منسقا عاما للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين، بهدف متابعة جهود الإغاثة في قطاع غزة ميدانيا وضمان التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، أن أنقرة سخرت جميع إمكاناتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، وإنشاء مناطق إيواء مؤقتة، والمساهمة في عملية إعادة إعمار القطاع.

وفي هذا الإطار، تم تكليف السفير غلّو أوغلو بمهمة تنسيق المساعدات الإنسانية التركية إلى فلسطين، حيث وصل مع فريقه إلى غزة أمس الأربعاء، لبحث الاحتياجات العاجلة هناك، وتحديد أولويات الإغاثة، والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع، ودعم أنشطتها.

وسيتولى غلّو أوغلو أيضا مهمة تنسيق جهود المؤسسات التركية العاملة في الميدان لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في غزة بأفضل طريقة ممكنة، إلى جانب إجراء مشاورات مع السلطات المحلية بشأن المساعدات التي ترسل عبر مصر والأردن، وتعزيز الدعم الطبي التركي بما في ذلك عمليات إجلاء المرضى.

وتعد تركيا من أبرز الدول المرسلة للمساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إذ أرسلت منذ أكتوبر 2023 نحو 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية بحرا وجوا.

كما أرسلت أنقرة في 14 أكتوبر الجاري سفينة تحمل 865 طنا من المساعدات الإنسانية من ميناء مرسين إلى ميناء العريش المصري، تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، خلفت 67 ألفا و938 شهيدا، و170 ألفا و169 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.