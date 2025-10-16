تزايد الحديث عن لفنانة يسرا، بعد الإعلان عن الاحتفاءً بمرور 50 عاماً على عملها في الفن وتقديمها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية طوال مشوارها الفني، بواسطة مهرجان الجونة السينمائي الذي كشف عن إقامة معرض خاص بأفلامها وصورها.

ونشر الحساب الرسمي لـ"مهرجان الجونة السينمائي" مجموعة من أفيشات أفلام يسرا، ولقطات من الأعمال الفنية التي قدمتها في السينما والدراما والمسرح، وكشف الحساب أن المعرض سيُقام بداية من الجمعة 17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات المهرجان.

ويُعتبر مشوار يسرا الفني مسيرة ثرية بالتعاون مع أبرز الفنانين والمخرجين والمؤلفين، مما جعلها تشارك في أعمال ذات جودة سينمائية، وحققت مكانة مهمة في الفن المصري.

ونرصد في سطور أبرز أسماء الصُناع الذين شاركتهم يسرا نجاحها على مدار 50 عاما من الإبداع..

• يوسف شاهين

يعد المخرج يوسف شاهين، من أبرز الأسماء في مسيرة يسرا الفنية، وقد لمعت معه في أعمال مهمة، وكانت في دائرة أصدقاءه المقربين منذ عملها معه، وكان أول فيلم لها من إخراجه "حدوتة مصرية" عام 1982، وقدمت دور زوجة البطل، وفي الواقع المقصود زوجة شاهين نفسها.

ففي هذا الفيلم يستكمل رصد سيرته الذاتية، تحت اسم يحيى شكري مراد، حيث يسرد الفترة التي صاحبت تصوير فيلم العصفور وتعرضه إلى أزمة قلبية تستدعي التدخل الجراحي، وخلال رحلته العلاجية، تجرى وقائع محاكمة داخل قفصه الصدري، ويعود إلى ذكريات ماضيه مع أسرته، ومراهقته، وبدايته السينمائية، وحكاية تعارفه على الفتاة التي صارت زوجته فيما بعد.

ثم تعاونت معه مرة أخرى في أفلام: إسكندرية كمان وكمان، والمهاجر، وإسكندرية نيويورك.

• وحيد حامد

كانت يسرا جزءا من أفلام وحيد حامد الشهيرة، وقدمت أدوارا مميزة في أفلام: الإنسان يعيش مرة واحدة، والمنسي، والإرهاب والكباب، وطيور الظلام، وجميعها مع عادل إمام، بجانب معالي الوزير مع أحمد زكي، ودم الغزال مع نور الشريف ومنى زكي.

وعلى الرغم من أن بعض تلك الأدوار كانت تبدو ذات مساحة صغيرة على الشاشة، إلا أنها كانت مؤثرة في الحدث الدرامي للشخصية الرئيسية، وهو مؤشر أساسي لقياس أهمية الدور، لذلك كانت تقبل يسرا المشاركة في أفلام حامد حتى وإن كان مشهدا واحدا كما في فيلم معالي الوزير.

• إيناس الدغيدي

بالإضافة إلى الصداقة التي تجمع بين يسرا وإيناس، فهما شاركتا سويا في مجموعة من الأفلام المثيرة للجدل، مثل: امرأة واحدة لا تكفي، وكلام الليل، والوردة الحمراء، ودانتيلا، وما تيجي نرقص.

وهناك صُناع قدمت يسرا دور البطولة في أعمال لهم، حققت نجاحا جماهيريا على شاشة التلفزيون، بعد اهتمامها بالدراما التلفزيونية أكثر من السينما، ومن بينهم المخرج محمد عزيزية، الذي شاركت في موسم دراما رمضان مرتين معه، بمسلسلي: قضية رأي عام، وفي إيد أمينة، وناقش العملان قضايا مهمة تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالأطفال، وحققا نجاحات كبيرة وقت عرضهما.

ومن أبرز الصناع أيضا في هذه المرحلة هاني خليفة، الذي قدمت بطولتين من إخراجه، هما: فوق مستوى الشبهات، في رمضان 2016، وحقق نجاحا ضخما، قدمت خلاله يسرا شخصية مركبة ومعقدة نفسيا، ومسلسل الحساب يجمع في 2017، والذي طرح معالجة درامية لحياة العاملات بالمنازل.