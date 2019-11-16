كاسياس: كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية

نشر حارس مرمى فريق بورتو والحارس الدولي السابق للمنتخب الإسباني، إيكر كاسياس، الجمعة، تغريدة له على (تويتر) انتقد فيها معايير اختيار اللاعبين الأفضل في العالم، حيث رأى أن كريستيانو رونالدو حقق معجزات تجعله الفائز بالكرة الذهبية المقبلة.

وكتب كاسياس في تغريدته: «فان دايك (لاعب ليفربول) اختير الأفضل من قبل يويفا. ميسي اختير الأفضل من قبل فيفا. أتخيل أن كريستيانو بفضل المعجزات التي قام بها سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنني أرى أن المعايير التي نتبعها في كرة القدم لتقديم الجوائز ليست منطقية، أليس كذلك؟».

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 15, 2019

وبهذه الطريقة فتح الحارس الإسباني -الذي ما زال يتعافى من الأزمة القلبية التي أصيب بها في الأول من مايو الماضي خلال تدريبات فريقه- نقاشا وتكهنات حول من سيخلف لوكا مودريتش، آخر فائز بالكرة الذهبية.

وجاء هذا بعد تألق النجم البرتغالي مع منتخب بلاده خلال مواجهة ليتوانيا أمس بالتصفيات المؤهلة لبطولة «يورو 2020»، وهي المباراة التي سجّل خلالها ثلاثية من أصل 6 أهداف نظيفة أحرزها البحارة، وذلك خلال أسبوع جدلي حيث تم استبداله خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام ميلان في الدقيقة 55 وصرح وقتها المدرب ماوريسيو ساري أن هذا التغيير بسبب معاناة اللاعب من مشكلات بدنية.

وسيُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في الثاني من ديسمبر المقبل في باريس، ولعام آخر تواجد كل من ميسي ورونالدو كمرشحين للفوز بها.