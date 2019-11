كاسياس: كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية

نشر حارس مرمى فريق بورتو والحارس الدولي السابق للمنتخب الإسباني، إيكر كاسياس، الجمعة، تغريدة له على (تويتر) انتقد فيها معايير اختيار اللاعبين الأفضل في العالم، حيث رأى أن كريستيانو رونالدو حقق معجزات تجعله الفائز بالكرة الذهبية المقبلة.

وكتب كاسياس في تغريدته: «فان دايك (لاعب ليفربول) اختير الأفضل من قبل يويفا. ميسي اختير الأفضل من قبل فيفا. أتخيل أن كريستيانو بفضل المعجزات التي قام بها سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنني أرى أن المعايير التي نتبعها في كرة القدم لتقديم الجوائز ليست منطقية، أليس كذلك؟».

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana