بلومبرج: أرامكو السعودية تعود لسوق السندات

أكدت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم الاثنين عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وأوضحت، في بيان تم نشره على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن السندات ستكون بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول، وأشارت إلى أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق.

وذكرت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية، أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وعينت الشركة "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي سي" و"الأهلي المالية" بصفتهم موزعين.

من جانبها، ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشركة، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، تعود إلى أسواق السندات للمرة الأول منذ نيسان/أبريل من العام الماضي لتمويل التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار.

وكان تراجع أسعار النفط الخام قد تسبب في تراجع أرباح الشركة بـ 45% في الربع الثالث.

ونقلت الوكالة عن مصدرين، لم تسمهما، إن الشركة يمكن أن تجمع نحو ستة مليارات دولار.