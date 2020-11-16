مدينة مطروح: تنظيم حملة بوسط المدينة لإزالة تعديات أصحاب المحلات التجارية

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله، حملة لإزالة الإشغالات صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع شرطة المرافق، استهدفت أصحاب المحلات التجارية بمنطقة وسط المدينة، والذين تعدوا على أرصفة المشاة بالإشغالات.

وتم التنبيه على جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الأرصفة، مع إزالة جميع الإشغالات، أي مخالفات أو تعديات، واتخاذ جميع الإجراءات مع توقيع المحاضر القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات أو مخالفات، والتشديد على التزام أصحاب المحال بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، ووضع سلات لتجميع القمامة.

وأكد رئيس مدينة مطروح، أن الحملة تستهدف إزالة الإشغالات والتعديات بوسط المدينة لإعادة الشكل الحضاري، ومنع أي إشغالات أو تعديات مع تيسير حركة السيارات والمواطنين بشوارع مرسى مطروح مع التزام الباعة وأصحاب المحلات، بالأماكن المخصصة لهم، والتنبيه المسبق قبل تنظيم حملة مكبرة، لإعادة الانضباط للشارع المطروحي.