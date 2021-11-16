رئيس الجامعة بنها: الاستديو التعليمي يحدث نقلة نوعية للتدريب العملي للطلاب

اجتمع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مع مجلس إدارة استديو جامعة بنها التعليمي، لمناقشة تطورات العمل والتجهيزات الخاصة بالاستديو قبل إطلاقه وافتتاحه الرسمي.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجامعة، بأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التقنية الحديثة المتوفرة بالاستديو في خدمة الطلاب والعملية التعليمية من خلال إنتاج مواد تعليمية تفاعلية وبثها إلكترونيًا تطبيقًا لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الاستديو مجهز بوحدات التصوير والمونتاج الحديثة اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على إنتاج موادهم المرئية والسمعية بشكل رقمي احترافي، والمساعدة في تدريب الطلاب، وتنمية مواهبهم، ومهاراتهم، وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم.

وأكد سوسة، أن الاستديو سيكون نقلة نوعية في مجال التدريب العملي لطلاب الجامعة، حيث سيوفر فرصة للتفاعل مع الطلاب، وتدريبهم، وتعليمهم بأحدث الأجهزة والأدوات المستخدمة في المجال الإعلامي مما سيساهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل احترافي.

ومن جانبه، تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، استديو الجامعة، يرافقة عدد من القيادات الجامعية لمتابعة التركيبات النهائية لأجهزة الاستديو، وضمان توفير أحدث المعدات والتقنيات الحديثة بالاستديو قبل افتتاحه رسميًا.

موضحًا أن الاستديو سيعمل على إنتاج العديد من البرامج التعليمية المختلفة المرتبطة بمقررات دراسية أو برامج تدريبية لخدمة ومساعدة الطلاب.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الاستديو لن يقتصر دوره على إنتاج المواد المرئية والمسموعة فحسب إنما سيتم عقد دورات وبرامج تدريبية شاملة للراغبين في تنمية مهاراتهم في المجال الإعلامي من خلال استقدام أفضل الخبراء لتدريب طلاب الجامعة.