المفوضية الأوروبية: نتواصل مع بولندا والحلفاء بشأن القصف الروسي

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن "انزعاجها" من تقارير تحدثت عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وأضافت على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "نراقب الوضع عن كثب ونتواصل مع السلطات البولندية والشركاء والحلفاء"، وفقا لوكالة رويترز.

وأردفت "أتقدم بأحر التعازي وأقوى رسالة دعم وتضامن لبولندا وأصدقائنا الأوكرانيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة "أسوشيتد برس"الأمريكية، إن مسؤولا كبيرا في الاستخبارات الأمريكية، أكد تقارير صحفية عن سقوط صواريخ روسية في بولندا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

فيما ‬قال رجال إطفاء في بولندا مساء الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية على "تويتر" إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع، وبدأ الاجتماع بالفعل قبل دقائق.

وكانت روسيا أمطرت مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ، الثلاثاء، فيما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.