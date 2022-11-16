الكرملين: تطورات إيجابية بشأن مستقبل صفقة الحبوب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن هناك تطورات إيجابية في التحضير لتمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بالكامل.

وأضاف بيسكوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "يجري العمل في هذه الأيام لضمان حل الجزء الذي يسمى صفقة حبوب البحر الأسود الذي يتضمن إمداداتنا.. كانت هناك بعض التطورات الواعدة، لكن من الأهمية أن يتم تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا بالكامل".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن روسيا ستعلن عن قرارها بشأن تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "في الوقت المناسب".

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الإثنين، تحديث الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإضافة توضيحات للبنوك والشركات والأطراف المعنية الأخرى تمكنهم من استئناف العمل على توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى مختلف أنحاء العالم.

وكان قد تم التوقيع على اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا في 22 يوليو لمدة 120 يوما حتى 19 نوفمبر، مع تمديد تلقائي لمدة 120 يوما أخرى إذا لم يعترض أي من الأطراف (روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا).. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين للصحفيين إن مسألة تمديد صفقة الحبوب لا تزال قيد البحث.