 شولتس يهاتف الرئيس البولندي ويؤكد وقوف ألمانيا إلى جانب بلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شولتس يهاتف الرئيس البولندي ويؤكد وقوف ألمانيا إلى جانب بلاده

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 5:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 5:30 ص

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا للإعراب عن تعازيه بعد سقوط صاروخ على قرية بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية مما أسفر عن مقتل شخصين.

وكتب المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت على تويتر بعد المكالمة: "تقف ألمانيا عن كثب إلى جانب شريكتنا (بولندا) في حلف شمال الأطلسي".

وقال المتحدث إن بولندا ستحقق عن كثب في ملابسات الحادث الذي قتل فيه مواطنان أمس.

ويوجد المستشار الألماني حاليا في جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في وقت سابق إن صاروخا روسي الصنع تسبب في انفجار في مزرعة في قرية على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لا يزال من غير الواضح من هي الدولة التي أطلقته.

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