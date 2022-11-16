وزير خارجية بريطانيا: لن نتسرع في الحكم بشأن سقوط صاروخ في بولندا

صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة لن تتسرع في الحكم فيما يخص تقارير سقوط صاروخ في بولندا قرب حدودها مع أوكرانيا ما أسفر عن مصرع شخصين.

وتابع في تصريحات أمام مجلس العموم أن التفاصيل الكاملة لم تعرف بعد وأن استجابة بلاده ستعتمد دوما على الحقيقة، مضيفا أن السبب الوحيد وراء تحليق الصواريخ في سماء أوروبا هو العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

وصرح بأنه اتصل بنظيره البولندي زبيجنيو راو للإعراب عن تعاطف وتضامن المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك تواصل بالرئيس البولندي أندريه دودا للتعبير عن تعازي المملكة المتحدة وللتأكيد على دعم بلاده الثابت لبولندا.

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في بولندا جراء سقوط صاروخ قرب حدودها مع أوكرانيا، فيما أفاد سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أنه لا توجد دلائل على أن الحادث كان نتيجة هجوم متعمد، وأنه ربما نجم عن نظم الدفاع الجوية الأوكرانية أثناء تصديها لقصف صاروخي روسي.