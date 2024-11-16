7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد طفل متأثرا بجروحه في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما استشهد مواطن آخر في قصف مدفعي استهدف مواطنين بمحيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,799 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,601 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.