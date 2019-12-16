الحكومة الإيطالية توافق على إنقاذ بنك بوبولاري دي باري ماليا

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تخصص الحكومة الإيطالية ما يصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار) لإنقاذ بنك بوبولاري دي باري (بي بي بي) المضطرب من مشاكله المالية.

وفي أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، قررت الحكومة الإيطالية يوم الأحد أن التمويل لن يتم تقديمه للبنك المتعثر مباشرة، وستقوم الحكومة بدلاً من ذلك برفع رأس مال بنك التنمية المملوك للدولة (بانكا ديل ميزوجيورنو- ميديوكريديتو سنترال)، والذي سيهتم بإعادة الهيكلة.

وسيعمل البنك بالشراكة مع صندوق ضمان المودعين (إف أي تي دي) والمستثمرين المحتملين الآخرين.

وتدخل بنك إيطاليا الأسبوع الماضي في المشاكل المالية للبنك المتعثر ووضعه تحت إدارة الدولة.

وتم حل مجلس إدارة بنك (بي بي بي)، وتم تعيين مفوضين حكوميين اثنين وثلاثة أفراد آخرين في لجنة الإشراف للمؤسسة.

وأدى الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات في إيطاليا إلى تراكم القروض المتعثرة لدى البنوك، مما أجبر الحكومة على تنفيذ العديد من التدخلات.