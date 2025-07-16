فيدان يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا العدوان الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، مع السفير الأمريكي في أنقرة المبعوث الخاص إلى دمشق توم باراك، العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أن الوزير فيدان أكد للمبعوث الأمريكي خلال اتصال هاتفي، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا والقتال في جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، شدد فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، على ضرورة إنهاء التدخلات التي تهدد الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا.

وشنت مقاتلات إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، غارات على مبنى قيادة الأركان ومحيط القصر الرئاسي بدمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.