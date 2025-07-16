الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع في إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.

وجاء في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ، التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع ذوالفقار، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ".

وأشار إلى أن العملية تسببت في "هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطار".

وتابع في بيانه أن سلاحُ الجوِّ المُسيَّرُ نفذ "ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ بأربعِ طائراتٍ مسيرة، استهدفتْ طائرتانِ منها هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ النقبِ، وطائرتانِ استهدفتْ مطارَ اللدِّ وميناءَ أمِّ الرشراشِ وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاحٍ".

وأكد أن اليمنَ لن يتوقفَ عن تأديةِ واجبهِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاه الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، ولن يترددَ في العملِ على توسيعِ عملياتِهِ العسكريةِ رفضًا لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ المرتكبةِ في غزَّةَ، بحسب البيان.

وأضاف أن القوَّاتُ المسلَّحةُ اليمنيَّةُ، التابعة للحوثيين، تؤكد أنَّها "مستمرَّةٌ في منعِ حركةِ الملاحةِ الإسرائيليَّةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ، وتجدِّدُ تحذيرَها لكل الشَّركاتِ التي تتعامل مع موانئِ فلسطين المحتلة، بأنَّ سفنَها ستتعرَّضُ للاستهدافِ في أيِّ منطقةٍ تطالُها القوَّاتُ المسلَّحةُ، وبغضِّ النَّظرِ عن وجهةِ تلكَ السُّفن".