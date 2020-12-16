ارتفاع أسعار الحديد في تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الحديد، واستقرت للأسمنت في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.



وارتفعت أسعار الحديد بنحو 1000 جنيه على النحو التالي:



حديد عز 12700 جنيه.

بشاي 12600 جنيه.

حديد العتال 12500 جنيه.

المراكبي 12300 جنيه.

حديد المصريين 12500 جنيه.

العشري 12300 جنيه.

حديد مصر ستيل 12300 جنيه.



بينما استقرت أسعار الأسمنت على النحو التالي:



أسمنت النصر 760 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 740 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 765 جنيهًا.

أسمنت سيناء 740 جنيها.

أسمنت السويس 790 جنيهًا.

أسمنت حلوان 798 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 758 جنيهًا.