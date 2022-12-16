محمد جمعة عن مشاركة ويجز في ختام كأس العالم: فخور إن العالم كله هايشوف فنان مصري

حرص الفنان محمد جمعة على دعم مطرب الراب المصري ويجز، قبل حفلته الغنائية في ختام كأس العالم قطر 2022، يوم الأحد المقبل.

ونشر جمعة، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة لويجز، وعلق قائلا: «كامل احترامي لقرارات نقابة المهن الموسيقية، بس أنا كمواطن مصري فخور إن فنان مصري العالم كله هايشوفه ويسمعه في ختام كأس العالم، الفايدة أكبر بكتير».

ومن المقرر أن يقدم ويجز أغنيته في حفل كأس العالم، بين شوطي مباراة النهائي، التي ستقام بين المنتخب الأرجنتيني والفرنسي، ويقول في كلماتها: «حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله».

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يذكر أن الحساب الرسمي للفيفا طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم، من تقديم مغنى الراب المصرى ويجز، وتحمل اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات.