تكريم اسم الراحل ياسر رزق في حفل تخريج دفعة محمود علم الدين بإعلام القاهرة

• حنان جنيد: كلية الإعلام استعدت لتقديم عرس احتفالي طلابي يليق بمكانتها ومكانة أساتذتها وطلابها

أنهت كلية الإعلام جامعة القاهرة استعداداتها للاحتفال بتخريج طلاب 2021-2022 دفعة الدكتور محمود علم الدين، حيث يقام حفل التخرج بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأكدت أن احتفالية التخرج هذا العام تأتي على نحو يليق باسم ومكانة كلية الإعلام، رائدة كليات الإعلام في مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الاحتفالية تعد تكليلًا للجهود المبذولة في العملية التعليمية وتكريمًا مستحقا تهدي به كلية الإعلام الشكر لأساتذتها وطلابها المكرمين.

وأوضحت أن برنامج احتفالية التخرج يتضمن عزف الموسيقى العسكرية، وعزف النشيد الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها إلقاء كلمات لنواب رئيس الجامعة، ثم كلمة الخريجين من مرحلة البكالوريوس، ثم كلمة الخريجين من مرحلة الدراسات العليا، كما يلقى رئيس اتحاد الطلاب كلمة، يعقبها عرض فيلم عن كلية الإعلام، ثم الإعلان عن تخرج دفعتي 2021 و2022 وأداء القسم للدفعة، ثم تبدأ مراسم تكريم الطلاب وصورة جماعية لهم، ثم ختام فعاليات الحفل.

جدير بالذكر أن إدارة كلية الإعلام، شكلت لجنة لتنظيم الاحتفالية وخروجها بالشكل الأمثل، وضمت اللجنة أساتذة الكلية وخبرائها في مجال تنظيم المناسبات والاحتفاليات الكبرى، وتم إعداد برنامج الاحتفالية وفقًا للإجراءات التنظيمية المتبعة للحفل حيث سيتم تكريم طلاب البكالوريوس بأقسام الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، والتقاط صورة جماعية لهم مع إدارة الكلية، ثم تكريم طلاب الشعبة الانجليزية والتقاط صورة جماعية لهم مع إدارة الكلية، يعقبها مراسم تكريم طلاب الدراسات العليا، حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية، وصورة جماعية لهم، ثم ختام الفعاليات.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أساتذة الكلية وأسماء الراحلين، وعدد من الضيوف وذلك وفق الترتيب التالي: اسم محمود علم الدين، واسم بركات عبدالعزيز، واسم نبيل طلب، واسم لبيب السباعي، فاروق جويدة، واسم ياسر رزق، حسن حامد، المهندس حسام صالح، محمد عبدالمتعال، حسن على، محمد منصور هيبة، عبدالعظيم صدقي.