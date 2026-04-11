مسئول عسكري إيراني ينفي مزاعم عبور مدمرة أمريكية لمضيق هرمز

• المدمرة الأمريكية عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرا شديدا اللهجة من القوات الإيرانية إثر محاولتها العبور من مضيق هرمز، وفقا لوكالة تسنيم

نفى مسؤول عسكري إيراني رفيع، صحة نبأ عبور مدمرة أمريكية مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول الذي لم يتم الافصاح عن اسمه، قوله إن المزاعم المتعلقة بعبور مدمرة أمريكية مضيق هرمز لا تعكس الحقيقة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن مدمرة أمريكية عادت أدراجها إثر محاولتها العبور من مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة أن المدمرة تلقت تحذيرا شديدا اللهجة من القوات المسلحة الإيرانية بأنها ستستهدف المدمرة في غضون "30 دقيقة".

كما حذرت القوات الإيرانية المدمرة من أن إصرارها على عبور مضيق هرمز يؤثر سلبا على عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة.

يأتي ذلك منافيا لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، السبت، عن عبور سفن للأسطول الأمريكي لأول مرة مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي.

وأضاف أن سفنا بحرية أمريكية عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأن هذا العبور لم يكن بالتنسيق مع إيران.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

كما يأتي خبر عبور سفن أمريكية عبور مضيق هرمز بالتزامن مع استضافة باكستان مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم.



