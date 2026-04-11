مسئول إيراني: مستوى وفدنا في محادثات باكستان يعكس جديتنا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت، إن مستوى الوفد الإيراني المشارك في محادثات باكستان، يعكس جدية طهران في المفاوضات مع واشنطن.

وأضاف في تصريح صحفي أن بلاده في الوقت نفسه "مستعدة بجدية لكل السيناريوهات".

وأشار إلى أن لدى إيران مطالب تتعلق بالمحادثات، وأن قائمة هذه المطالب طويلة إلى حد كبير.

وقبيل انطلاق المفاوضات السبت، عقد كل من الوفدين الإيراني والأمريكي لقاءات منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتطرح إيران في المفاوضات عدة شروط، من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".

وعقب إعلان وقف إطلاق النار، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني المكوّن من 10 بنود بأنه "منطقي ويمكن التفاوض عليه"، إلا أن نائبه فانس ومتحدثة باسم البيت الأبيض أعلنا لاحقا أن مطالب إيران "لا يمكن قبولها".

وفجر الأربعاء 8 أبريل 2026، أعلن ترامب، الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.