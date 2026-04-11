بزشكيان: وفدنا في باكستان يفاوض لحماية مصالح إيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الوفد الإيراني رفيع المستوى في باكستان يكرّس كل جهوده لحماية مصالح إيران، مؤكدا أنه سيتفاوض بشجاعة.

ويتألف الوفد الإيراني في إسلام آباد من 71 شخصا، من بينهم مفاوضون وخبراء وممثلون عن وسائل الإعلام وعناصر أمنية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "عناصر ضمن الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية يوصون صراحة باغتيال المفاوضين الإيرانيين" في إسلام آباد.

وكتب بقائي في منشور على منصة "إكس" أنه: "في الوقت الذي تتهم فيه السلطات الأمريكية إيران بعدم التحلي بـحسن النية والانخراط في الابتزاز، تدعو أطراف داخل دوائر السياسة والإعلام في الولايات المتحدة بشكل صريح إلى اغتيال المفاوضين الإيرانيين في حال فشل المفاوضات".

وتساءل: "إلا يُعدّ ذلك، في جوهره، خطاباً سياسياً يطبع الابتزاز عبر التهديد أو التحريض العلني على الإرهاب والعنف والقتل غير العمد؟ إن هذا التحريض العلني الصريح على إرهاب الدولة يجب أن يدينه الجميع".

وأعلن مسئول رفيع في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وإيران جارية، تتوسط فيها باكستان.

وأوضح المسئول، في بيان للصحفيين المرافقين للوفد الأمريكي، أن المحادثات الثلاثية تُعقد وجها لوجه بين الولايات المتحدة وباكستان وإيران، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويترأس نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الوفد الأمريكي، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

ويشارك في المحادثات أيضاً اثنان من كبار مستشاري فانس، وهما مستشاره للأمن القومي أندرو بيكر، والمستشار الخاص للشئون الآسيوية مايكل فانس، وذلك وفقا لقائمة قدمها البيت الأبيض.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة أحضرت أيضا "مجموعة كاملة من الخبراء الأمريكيين في المجالات ذات الصلة" إلى إسلام آباد، إلى جانب "خبراء إضافيين" يدعمون المحادثات من واشنطن.



