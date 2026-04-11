البيت الأبيض: المباحثات مع إيران في باكستان كانت ثلاثية وجها لوجه

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وإيران وباكستان أجرت مباحثات ثلاثية وجها لوجه في إسلام آباد السبت.

وأوضح مسئول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الأطراف الثلاثة يعقدون مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية، على عكس المفاوضات التي سبق لواشنطن وطهران أن أجرتاها في الأشهر الماضية، والتي كانت تتمّ عن طريق وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين يجلسان في غرفتين منفصلتين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ضمّ نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، من دون أن يحدد المشاركين من قبل إيران وباكستان.

وبدأت في إسلام آباد، مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت الهدنة الهشة المبرمة بينهما لوقف إطلاق النار والسعي لإبرام اتفاق سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اشترط فتح المضيق «بشكل كامل وفوري وآمن» مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن فتح المضيق سيتم «مع مراعاة القيود التقنية»، في إشارة -بحسب مسئولين أمريكيين- إلى صعوبة إزالة الألغام.