القوات المسلحة الأوكرانية تصد هجمات روسية قرب 22 مستوطنة

صدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجمات روسية قرب 22 مستوطنة في منطقتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الجمعة.

وطبقا لهيئة الأركان العامة، شنت القوات الروسية 23 غارة جوية و4 هجمات صاروخية، بما في ذلك هجومان على أهداف مدنية في مدينة "خاركيف"، بالإضافة إلى 78 هجوما باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس)، مستهدفة أحياء سكنية في بعض المناطق. ووردت أنباء عن سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.

وأضافت الوكالة الأوكرانية أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، شن سلاح الجو التابع لقوات الدفاع 22 هجوما على المناطق، التي يتمركز فيها أفراد العدو والأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى ثلاث ضربات على مواقع أنظمة صاروخية مضادة للطائرات".