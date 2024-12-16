مجمع اللغة العربية يفتح باب التقدم لمسابقته السنوية في إحياء التراث

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فتح باب التقدم لمسابقته السنوية في إحياء التراث في دورته الحادية والتسعين، وتم تحديد موضوع "تُمنح الجائزة لأجود نص محقق من التراث العربي اللغوي أو الأدبي أو العلمي".

وجاءت شروط الجائزة كالتالي:

1- أن يتناول العمل نصًّا من نصوص "التراث العربي"، مؤلفًا قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري.

2- أن يكون العمل المقدم من التراث العربي لغةً كان أو علمًا كالطب والفلك وأمثالهما، أو نصًّا من نصوصها الإبداعية: (شعرًا أو نثرًا)، مع مقدمة علمية كاشفة عن أهمية النص وأثره قديمًا وحديثًا، وفي حياتنا المعاصرة.

3- يجب ألا تقل صفحات النص التراثي المقدم إلى المسابقة عن عشرين ملزمة (320 صفحة)، ليس من بينها مقدمة المحقق أو الكشافات والفهارس.

4- أن يكون النص المقدم كاملاً، أو يمثل وحدةً مستقلة بذاتها من عمل موسوعي ذي أجزاء.

5- ألا يكون النص المقدم قد حُقِّقَ من قبلُ تحقيقًا منهجيًّا، أو نُشر من قبل لمحققٍ آخر.

6- ألا يكون العمل المقدم قد نال به صاحبه جائزة من أية جهة أخرى، وأن يقرَّ بذلك كتابة عند تقديم العمل لإدارة الجائزة.

7- ألا يكون النص المحقق قد مضى على نشره أو نشر آخر أجزائه - إن كان ذا أجزاء- أكثر من (5) سنوات.

8- أن يكون العمل المقدم جيد الطباعة، وحسن الإخراج.

9- تجوز مناصفة قيمة الجائزة بالتساوي بين عملين تساويا في التقييم.

10- يقدم المتسابق خمس نسخ من العمل المحقق إلى مكتب الأمين العام للمجمع، مصحوبة بطلب كتابي باسم السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام ـــ مقرر لجنة إحياء التراث، يفصح فيه عن رغبته في المشاركة في المسابقة، في موعد غايته 3 من مارس 2025.

11- النسخ التي سُلِّمت إلى المجمع لا تُردُّ إلى المتسابق في كل الأحوال.

12- باب المسابقة مفتوح للمحققين من المصريين وغيرهم.

13- إذا رغب المحقق في طباعة العمل الفائز، وأراد أن يذكر أن العمل قد نال جائزة المجمع، فيجب عليه الحصول على إذن كتابي من المجمع بذلك.