 الأمم المتحدة تدين اختطاف 50 امرأة خرجن للبحث عن طعام في بوركينا فاسو - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يناير 2023 1:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تدين اختطاف 50 امرأة خرجن للبحث عن طعام في بوركينا فاسو

منال الوراقي:
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 12:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 12:52 م

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء اختطاف ما لا يقل عن 50 امرأة في بوركينا فاسو خلال يومي 12 و13 يناير الجاري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهن.

وقال فولكر تورك، في بيان له: "إنني منزعج من أن عشرات النساء اللائي خرجن للبحث عن طعام لأسرهن تعرضن للخطف في وضح النهار، فيما يمكن أن يكون أول هجوم من هذا القبيل يستهدف عمدا النساء في بوركينا فاسو".

ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المخطوفات، فيما دعا السلطات الوطنية إلى إجراء تحقيق فعال ونزيه ومستقل وسريع بهدف تحديد المسؤولين ومحاسبتهم.

ووقعت عمليات الاختطاف على بعد حوالي 15 كيلومترا من قرية أربيندا الواقعة في منطقة الساحل ببوركينا فاسو، ويُزعم أن أفراد الجماعات المسلحة هم من نفذوها، وفقا لبيان مفوض حقوق الإنسان.

وقرية أربيندا هي واحدة من العديد من البلدات والقرى شمال بوركينا فاسو التي حاصرتها الجماعات المسلحة منذ أوائل عام 2019، مما يجعل من الصعب للغاية على السكان الحصول على الغذاء والمياه والسلع والخدمات الأساسية الأخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك