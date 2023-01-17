تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي عرب الكلابات بمركز الفتح ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح والذي يتكون من 22 محطة رفع ومحطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة.

رافقه خلال الجولة المهندس صابرعبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس مصطفى حسن بشركة المقاولون العرب والمشرف على تتفيذ المشروع.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى حسن المشرف على تنفيذ المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح ويتكون من محطة المعالجة التي يجري إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ أحواض الترسيب وأحواض الحمأة بالمحطة والتي يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بها؛ تمهيدًا لنهوها في 30 مارس من العام الجاري على أن يتم استكمال تنفيذ الأعمال الميكانيكية بالمحطة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع، لافتًا إلى الشروع في تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وذكر أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال؛ للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات.