حماس: نعبر عن رفضنا وإدانتنا بشدة لمواقف ألمانيا في دعم الاحتلال النازي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «ما لم يحققه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجيشه المهزوم خلال 100 يوم من الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، لن يحققه مهما طالت هذه الحرب».



وأعرب خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، عن رفضه وإدانته الشديدة لمواقف ألمانيا الاتحادية في دعم الاحتلال النازي وعدوانه على شعب فلسطين، بإعلانها الدخول كطرف ثالث في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وبتوجّهها للموافقة على إرسال نحو عشرة آلاف قذيفة دبابة لهذا الاحتلال، ممَّا يجعلها شريكاً مباشراً له في جرائمه وعدوانه.



وأشار إلى أن «محاولة ألمانيا المكشوفة التكفير عن جرائمها النازية التاريخية لا تأتي عبر دعم وتأييد جرائم النازيين الجدد من مجرمي الحرب الصهاينة»، بحسب تعبيره.



ودعا «جمهورية ألمانيا الاتحادية وكل الدول الداعمة والمؤيّدة لهذا الاحتلال، إلى العدول عن هذه السياسة الخاطئة، والتوقف عن كل أشكال الدعم والتأييد للعدوان والإجرام الصهيوني»، وفقًا لوصفه.



وناشد تلك الدول تبني خيار رفض وتجريم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، واتخاذ تدابير عاجلة ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي من أجل وقف العدوان وإغاثة شعب فلسطين وتمكينه من حقوقه المشروعة.