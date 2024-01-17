ما نوع الأسلحة التي تستخدمها أمريكا وبريطانيا لضرب الحوثيين في اليمن؟

تستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مجموعة من الأسلحة لضرب الحوثيين في اليمن، في إطار عملية حارس الازدهار، التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفائها، لحماية السفن التجارية. وتستعرض الشروق أنواع الأسلحة، وفقًا لتقارير أمريكية.

- صواريخ توماهوك

صواريخ كروز تابعة للبحرية الأمريكية تستخدم للهجوم الأرضي، وتحمل رؤوسًا حربية تزن حوالي 1000 رطل وتتميز بالدقة العالية وقدرة على تغيير الأهداف بعد الإطلاق.

تطلق صواريخ توماهوك من السفن أو الغواصات، وتطير بسرعات دون سرعة الصوت على طرق "مراوغة" أو غير خطية يمكنها التغلب على أنظمة الدفاع الجوي.

- غواصة الصواريخ الموجهة يو إس إس فلوريدا (SSGN)

غواصة تعمل بالطاقة النووية وتحمل صواريخ كروز توماهوك، مما يمنحها القدرة على نقل كميات كبيرة من الصواريخ.

وقال كارل شوستر، قائد البحرية السابق ومدير العمليات في مركز الاستخبارات المشتركة التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، لشبكة CNN في عام 2021: "يمكن لغواصات SSGN تقديم الكثير من القوة النارية بسرعة كبيرة"

- مدمرات الصواريخ الموجهة "Arleigh Burke"

تحمل صواريخ توماهوك وتستخدم نظام إطلاق عمودي، وتتميز بالدفاع والقدرات الهجومية، وتعتبر العمود الفقري لأسطول البحرية الأمريكية، ويعمل في الخدمة حوالي 70 قطعة منها.

- مقاتلات تايفون من بريطانيا

طائرات نفاثة ذات محركين تحمل صواريخ جو-جو وجو-أرض، وتستخدم كمقاتلة متعددة المهام.

طُورت لتزويد العديد من دول الناتو بمقاتلة متعددة المهام، وهي أيضًا تعتبر منصة أسلحة قوية، قادرة على حمل مجموعة من صواريخ جو-جو، وجو-أرض بالإضافة إلى القنابل الموجهة بدقة.