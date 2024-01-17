تصدر تسم الفنانة ريهام حجاج «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار تصريح منسوب لها جاء فيه جملة «أسعد يوم في حياتي»، تعليقًا على طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز «طليقة زوجها الحالي» والفنان أحمد العوضي، وهو ما اضطر ريهام للخروج لجمهورها في كلمة مصورة، تنفي فيه صحة التصريحات المنسوبة لها.

ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليه بهجوم ضاري لكل المواقع الإلكترونية التي نشرت هذا التصريح على لسانها وكتبت: «عيب احترموا نفسكم بقا وخلي عندكم دين وأخلاق، بدل الانحدار اللي بقيتوا فيه ده، هاتتعظوا إمتى، ده الناس في غزة بتموت وأنتم فاضيين للشر والافتراء».

أما في الفيديو، قالت ريهام: «طالعة النهاردة أعمل الفيديو ده علشان أرد وأنا مش متعودة الحقيقة أني أرد على أي إشاعات أو أي افتراءات، حصل قبل كده بقالي 6 سنين كلام أنا عمري ما قولته وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت، بس النهاردة قررت أني أرد وسخافة أوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية أني أبقي قاعدة في البيت لا بيا ولا عليا وكان بقالي 7 ساعات مامسكتش الموبايل أصلًا، وفجأة اكتشف إني منزلة ستوري ومسحتها وستوري كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي، وسخافات كده ملهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي».

واستكملت: «وحابة أرد بقي النهاردة لأني بعد كده مش هسمح لحد إنه يطلع عليا إشاعات وأسكت، أنا معملتش كده وناس كتير أوي متابعاني وباعتين لي بيقولولي أنت مانزلتيش حاجة والناس بتقول إنه منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس».

يذكر أنه فوجيء جمهور الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بإعلانهما الطلاق بشكل نهائي بدون أي مقدمات، خاصة أنه قبل وقوع الطلاق كان الاثنان يتبادلان كلام الحب عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأيام قليلة، منها رسالة حب كتبها الفنان أحمد العوضي لياسمين بمناسبة عيد ميلادها قبل إعلان الطلاق بساعات قليلة، جاء فيها: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

وتوقع كثيرون أن الأمر ربما يكون مزحة من قبل الإثنين كرد فعل على توقع خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف بحدوث الطلاق بينهما، لكن المقربين منهما أكدوا أن الطلاق وقع بالفعل بين الاثنين.