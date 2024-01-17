أخبار زوج الإسترليني مقابل الدولار

أحد أزواج العملات الرئيسية الأكثر تداولا في الأسواق المالية العالمية هو زوج الاسترليني مقابل الدولار، عملة إنجلترا وعملة أمريكا أقوى الاقتصادات في العالم، أقدم أزواج العملات في العالم حيث يكون الجنيه العملة الأساسية بينما الدولار عملة التسعير، GBP/USD حاليا الأكثر تداولا في سوق الفوركس، في الواقع إنه أحد أهم أزواج العملات من حيث السيولة أقل بقليل من EUR/USD، يراقب التجار والمستثمرون في جميع أنحاء العالم أخبار زوج الاسترليني مقابل الدولار عن كثب لأنه مؤشر مهم على صحة اقتصادات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فما الذي يمثله زوج العملات هذا؟ وكيف يمكن تداوله؟ وما هي العوامل التي تؤثر عليه؟

• زوج العملات GBP/USD



زوج الاسترليني مقابل الدولار من أقدم أزواج العملات ولكنه أيضا أحد أكثر الأزواج تداولا حاليا، تتمتع المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعلاقات وثيقة واتفاقيات تجارية مهمة مما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة بين العملتين، وهذه السيولة جعلت زوج العملات هذا شائعا جدا لدى المتداولين.



GBP / USD يمثل سعر صرف الجنيه الإسترليني معبرا عنه بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن العملة الأساسية لزوج العملات هذا هي الجنيه الإسترليني والعملة المقابلة هي الدولار الأمريكي، باختصار يشير إلى الدولارات اللازمة لشراء جنيه إسترليني واحد، على سبيل المثال لو أن سعر الصرف 1.25 فهذا يعني أنك بحاجة إلى 1.25 دولار لشراء جنيه إسترليني وتحصل على 1.25 دولار عند بيع الجنيه الاسترليني، والجدير بالذكر أن سعر صرف زوج الاسترليني مقابل الدولار يتغير باستمرار وفقا للعرض والطلب في سوق الفوركس لذا يجب متابعة توصيات جنيه إسترليني / الدولار الأمريكي



• تداول زوج الاسترليني مقابل الدولار



زوج الاسترليني مقابل الدولار الأشهر والأكثر تقلبا في العالم يتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية الكبرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يلي طريقة تداول زوج الاسترليني مقابل الدولار:

● من المهم فهم العوامل التي تؤثر على زوج الاسترليني مقابل الدولار ومنها أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية والتغيرات في السياسات الاقتصادية والعلاقات التجارية.

● اختيار منصة التداول ومن المهم اختيار منصة حسنة السمعة تقدم مجموعة واسعة من أدوات التداول لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

● فتح حساب تداول عبر الإنترنت مع منصة التداول التي اخترتها وتقديم المعلومات اللازمة مثل الاسم والبريد الإلكتروني.

● دراسة مخططات الأسعار لزوج الاسترليني مقابل الدولار لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة ويمكن استخدام المؤشرات الفنية وأدوات التحليل لاكتشاف فرص التداول.

● بمجرد دراسة تحليل زوج الاسترليني مقابل الدولار يمكن وضع أمر شراء أو بيع، ويمكن استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.

● بمجرد تقديم أمر من المهم مراقبة المركز للتأكد من أنك تتخذ قرارات تداول مستنيرة ويمكن استخدام أدوات إدارة المخاطر.

العوامل المؤثرة على سعر GBP/USD

زوج الاسترليني مقابل الدولار أحد أكثر الأزواج تداولا في السوق، تتأثر قيمته بمجموعة متنوعة من العوامل ومنها البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية والتطورات الاجتماعية مثل الاحتجاجات أو الاضطرابات المدنية .

البيانات الاقتصادية

أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف، وفي حالة زوج الاسترليني مقابل الدولار تؤثر البيانات الاقتصادية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة على سعر الصرف، فمثلا إذا أصدرت الولايات المتحدة بيانات اقتصادية إيجابية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي أو انخفاض معدلات البطالة ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بينما إذا أصدرت المملكة المتحدة بيانات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع معدلات التوظيف أو ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

الأحداث السياسية

للأحداث السياسية تأثير كبير على سعر زوج الاسترليني مقابل الدولار، فعلى سبيل المثال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تسبب في انخفاض قيمة الإسترليني، وبالمثل إذا كان هناك عدم استقرار سياسي في الولايات المتحدة مثل انتخابات رئاسية مثيرة للجدل فقد تتسبب في انخفاض قيمة الدولار، بعبارة أخرى تؤثر الأحداث السياسية على معنويات السوق والتي بدورها تؤثر على سعر الصرف.



• اسعار الفائدة



اسعار الفائدة عامل رئيسي آخر يؤثر على سعر صرف GBP/USD، إذا رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يجعل ذلك الإسترليني أكثر جاذبية للمستثمرين مما يزيد من قيمته، والعكس إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين مما يزيد من قيمته، وتؤثر أسعار الفائدة أيضا على تدفق رأس المال بين البلدان مما قد يؤثر على سعر زوج الاسترليني مقابل الدولار.

معنويات السوق

تعني المزاج العام أو موقف المستثمرين تجاه عملة معينة ويتأثر هذا بعدد من العوامل مثل البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية وعناوين الأخبار، إذا كان المستثمرون متفائلين بشأن الاقتصاد البريطاني يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الجنيه الإسترليني وارتفاع قيمته مقابل الدولار والعكس إذا كان المستثمرون متشائمين بشأن الاقتصاد البريطاني يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الجنيه الإسترليني وانخفاض قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

مخاطر تداول الاسترليني مقابل الدولار

تداول زوج الاسترليني مقابل الدولار مجزيا ولكنه له مخاطر، يحتاج المتداولون إلى البقاء على اطلاع بآخر الأخبار والأحداث واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر واختيار استراتيجية التداول الصحيحة وأن يكونوا على دراية بتقلبات الزوج وفروق الأسعار والسيولة وساعات التداول، وعندها يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في تداول هذا الزوج.

● يعرف زوج الاسترليني مقابل الدولار بتقلباته العالية مما يعني أن الأسعار يمكن أن تتقلب بسرعة وبشكل غير متوقع، وهذا يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة للمتداولين، التقلبات يمكن أن توفر فرصا للربح إلا أنها تزيد أيضا من خطر خسارة المال، لذا يجب على المتداولين استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل تعرضهم للتقلبات.

● يحتوي زوج الاسترليني مقابل الدولار على سبريد صغير نسبيا مما يجعله جذابا للمتداولين، ومع ذلك يمكن أن تشكل السيولة تحديا خاصة خلال فترات انخفاض حجم التداول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فروق أسعار وانزلاق أوسع مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التداول وتقليل هوامش الربح.

● زوج الاسترليني مقابل الدولار أكثر نشاطا خلال جلسات التداول في لندن ونيويورك وقد يجد المتداولون الذين يعيشون في مناطق أخرى صعوبة في التداول خلال هذه الساعات، هذا يمكن أن يحد من فرص التداول الخاصة بهم ويزيد من خطر فقدان الصفقات المربحة، قد يرغب المتداولون في استخدام أنظمة التداول الآلي أو الصفقات خلال الساعات المتداخلة من جلسات لندن ونيويورك لزيادة فرص التداول الخاصة بهم.

● يجب اختيار استراتيجية التداول الصحيحة لتداول زوج الاسترليني مقابل الدولار بنجاح، وهناك العديد من الاستراتيجيات للاختيار من بينها السكالبينج والتداول اليومي والتداول المتأرجح وتداول المراكز، كل استراتيجية لها إيجابيات وسلبيات ويجب اختيار الاستراتيجية التي تناسب أسلوب التداول وتحمل المخاطر.

التوقعات المستقبلية لزوج الاسترليني مقابل الدولار

بينما من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد البريطاني لا تزال هناك مخاطر يمكن أن تؤثر على الإسترليني مثل الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالمثل سيتعافى الاقتصاد الأمريكي أيضا مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. من الصعب التنبؤ على وجه اليقين بالاتجاه المستقبلي الاسترليني مقابل الدولارالاسترليني مقابل الدولار، يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي لمحاولة تحديد الاتجاهات وفرص التداول المحتملة، كما يمكن أن تساعد استراتيجيات إدارة المخاطر مثل أوامر الإيقاف في الحماية من تحركات السوق غير المتوقعة.

