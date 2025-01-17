إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم في مخيم "الفوار" جنوبي الخليل.

وفي سياق متصل، قمعت القوات الإسرائيلية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرقي قلقيلية، بعد أن أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قرية كفر قدوم تنظيم منذ مطلع يوليو 2011 مسيرة أسبوعية سلمية للمطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية، الذي أغلقه جيش الاحتلال عام 2003، ورفضا للمخططات الاستعمارية.

كما تشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملات مداهمة واقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين.