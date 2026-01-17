رئيس جامعة العاصمة: الجهاز الإداري ركيزة التميز والريادة

• قنديل: الإداريون شركاء أساسيون في مسيرة التطوير والاستقلالية



التقى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة بالإداريين، في اجتماع موسع استمع خلاله إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل المباشر مع الجهاز الإداري ودعم دوره الحيوي في مسيرة التطوير والتحول الرقمي.

وخلال اللقاء، عرض الإداريون مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها أساليب اختيار الجهاز الإداري، وتوزيع المكافآت، وكارت الكشف الطبي، وتحفيز الإدارات التي أنهت التحول الرقمي، إضافة إلى مناقشة موضوع الاستقلالية المالية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة نجحت في التحول من مؤسسة مديونة إلى جامعة تحقق فائضًا ماليًا كبيرًا، بفضل الاعتماد الذاتي على مواردها وإمكاناتها، مع استغلال كافة هذه الإمكانات لكافة منتسبي الجامعة، شدد الدكتور السيد قنديل على أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سياسة الجامعة الرامية إلى تعزيز المشاركة الفعالة بين القيادة والإداريين، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجامعة نحو التميز والريادة.

أكد اللواء محمد أبو شقة أمين عام جامعة العاصمة، خلال اللقاء حرص قيادات الجامعة على الاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم بشكل مباشر، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الإدارة والعاملين لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية ودعمًا لمسيرة التطوير والتحول الرقمي. ودعا اللواء أبو شقة الإداريين اللذين لديهم اي متطلبات أو مقترحات التوجه إلى مكتبه، لبحث ومناقشة كافة الاحتياجات التي تواجههم في العمل، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة موظفيها في مقدمة أولوياتها وتسعى دائمًا لتذليل العقبات أمامهم.

اللقاء عكس حرص الجامعة على دعم الإداريين، وتقدير دورهم في إنجاح خطط التحول الرقمي وتحقيق الاستقلالية المالية، بما يضمن استدامة التطوير وخدمة المجتمع الأكاديمي بأعلى مستوى من الكفاءة.