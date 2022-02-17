أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، مهرجان تحت عنوان "صحتك أمانة.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان.



واستعرض عمرو عثمان مدير الصندوق، الأنشطة التي نفذها التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية على مدار العام الماضي، حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" في 70 مدرسة، كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج في 33 مركز شباب، كما خضع 7248 موظفا بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها للكشف عن تعاطى المخدرات.



وأشار إلى الكشف على 228 سائق حافلات مدرسية وأن نسبة تعاطى سائقي المدارس بالمحافظة انخفضت لـ0.5%، وكذلك الكشف 18509 سائقين مهنيين على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه يتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



وأكد ضرورة توعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.



وفى نهاية اللقاء تم الخروج بعده توصيات أهما ، الإسراع في انشاء "بيت التطوع " بجامعة قناة السويس كمقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليكون منارة للوقاية وتوعية الطلاب بأضرار الإدمان بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة تعاطى المخدرات، وإطلاق حملة "أوت دور" بكل أنحاء المحافظة للتعريف بخدمات الصندوق والخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، فضلا عن ضرورة تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة والهيئات التابعة لها.