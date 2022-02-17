تعليم المنوفية يعلن مقار تقديم التظلمات من نتيجة امتحانات نصف العام 2022 للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن مقرات تقديم التظلم من نتيجة امتحانات نصف العام 2022 للشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية بالإدارات التعليمية العشر تيسيرا على الطلاب وأولياء الامور في ظل اتباع كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



جدير بالذكر أنه تقرر فتح باب التظلم لمدة 15 يوما متصلة بما فيها أيام الجمعة والسبت بدء من السبت الموافق 19 من فبراير الجاري حتى 5 من مارس المقبل بالمقرات المرفقة.



وتم تحديد مقر بكل إدارة تعليمية ففي مدينة شبين الكوم مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية وفي أشمون مقر الإدارة التعليمية بأشمون، وفي منوف مدرسة فاطمة الزهراء، وفي الباجور مدرسة كمال الشاذلي، وفي قويسنا إدارة قويسنا التعليمية وفي تلا مركز التدريب التكنولوجي، وفي بركة السبع إدارة بركة السبع التعليمية، وفي الشهداء إدارة الشهداء التعليمية وفي السادات مدرسة العبور، وفي سرس الليان مدرسة النصر الابتدائية.