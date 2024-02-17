المركز الثقافي الروسي يعقد ندوة لرحالة البحار والمحيطات غدًا

ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في السادسة من مساء غد الأحد، لقاءً مع وفد الرحالة الروس في أول زيارة لهم إلى مصر.

ويتكون الوفد من ديمتري كوزنيتسوف وهو فيزيائي ومؤسس مدرسة المراكب الشراعية، وقنسطنطين فاسيلييف الذي يشارك في بطولات العالم للمراكب الشراعية، وفلاديمير دودكين رئيس قسم الأبحاث العلمية بجامعة موسكو.

كما يضم الوفد ألكسي إيجانيتف ممارس هواية الرحالة للبحار والمحيطات منذ 30 سنة الذي زار 120 دولة، ونيكيتا كونوف وهو مخرج ومصور سنيمائي ويصنع افلاماً عن رحالة البحار والمحيطات.

واستطاعت هذه المجموعة المغامرة من تأسيس نادي المحيطات الخمسة، وقطعوا ما يقرب من 30 ألف ميل بحري تحت الشراع وزاروا 23 دولة في 4 قارات، وشاركوا في السباقات الشهيرة للسفن.

وأصبح نادي المحيطات الخمسة يضم 100 عضو من جميع أنحاء العالم، بينهم الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف الذي قام برحلة حول العالم بحراً بمفرده 5 مرات، وفي أول زيارة لفريق الرحالة الروس إلى مصر في رغبة منهم لإيجاد أصدقاء جدد لنادي المحيطات الخمسة والحديث عن الرحلات الاستكشافية والصعوبات التي واجهوها في البحار والمحيطات، بما في ذلك الحديث عن الأنشطة العلمية التي تتم علي متن المركب الشراعي في إطار التعاون مع مركز البحوث البحرية بجامعة موسكو الحكومية.

ويستهل اللقاء بعرض فيلم تسجيلي نادر عن مغامرات نادي المحيطات الخمسة، سوف يصحب الحوار مع الوفد ترجمة باللغة العربية.