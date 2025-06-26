المرشد الإيراني يلوح بإمكانية استهداف القواعد الأمريكية مرة أخرى

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الولايات المتحدة اضطرت للدخول في حرب مباشرة ضد إيران، منعًا لانهيار إسرائيل بشكل كامل.

وأضاف في كلمة مسجلة، مساء الخميس، أن «واشنطن هاجمت المواقع النووية الإيرانية، لكنها لم تحقق أي إنجاز ولم تتمكن من تعطيل تلك المنشآت».

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، يبالغ ويهول بشأن العمليات الأمريكية ضد المواقع النووية الإيرانية، قائلًا إن تصريحات ترامب في هذا الصدد «غير صحيحة».

وأكمل: «إن الجميع على دراية بأن المواقف المعلنة لترامب يختبئ وراءها الفشل الأمريكي في استهداف المنشآت النووية الإيرانية».

وذكر أن «إيران وجهت صفعة قوية للولايات المتحدة عبر استهداف قاعدة العديد في قطر»، لافتًا إلى أن الهجوم الإيراني تسبب بأضرار في القاعدة.

ولفت إلى أن «إيران تمتلك القدرة على استهداف القواعد الأمريكية في أي وقت تراه مناسبًا»، مضيفًا: «من الممكن أن نستهدف القواعد الأمريكية لو تعرضت إيران لأي تهديد من قبل واشنطن».