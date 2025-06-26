 الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية ربما ترسل عمال بناء عسكريين لروسيا مطلع الشهر المقبل - بوابة الشروق
الخميس 26 يونيو 2025 3:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية ربما ترسل عمال بناء عسكريين لروسيا مطلع الشهر المقبل

سول - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 2:37 م

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، للنواب اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يتم النشر المقرر للآلاف من عمال البناء العسكريين ومزيلي الألغام الكوريين الشماليين في منطقة كورسك بروسيا مطلع يوليو أو أغسطس المقبلين.

وبعد لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج الأسبوع الماضي، قال المسئول الأمني الروسي البارز سيرجي شويجو، إن كيم قرر إرسال 1000 من خبراء المفرقعات و5000 من عمال البناء العسكريين للمساعدة في إعادة بناء المنطقة التي مزقتها الحرب.

ويذكر أن كوريا الشمالية، أرسلت بالفعل قوات قتالية وذخيرة لدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال لي سيونج كيون، أحد النواب الذين حضروا جلسة لجنة برلمانية، اليوم الخميس، إن وكالة الاستخبارات الوطنية قالت اليوم، إنه من المرجح أن يتم إرسال الأفراد الـ6000 الجدد مطلع الشهر المقبل أو في أغسطس المقبل.

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