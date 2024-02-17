573 قتيلا و2918 جريحا في صفوف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إلى إصابة جنديين من وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب القطاع.



وبحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 573، فيما بلغ عدد الجرحى 2918.



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف، والدفاع المدني إليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 28 ألفًا و858، والجرحى إلى 68 ألفًا و677.