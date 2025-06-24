 إسرائيل.. صندوق التعويضات في سلطة الضرائب يتلقى 39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية جراء صواريخ إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 8:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل.. صندوق التعويضات في سلطة الضرائب يتلقى 39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية جراء صواريخ إيران

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 8:17 م

تلقى صندوق التعويضات في سلطة الضرائب الإسرائيلية نحو 39 ألف طلب للتعويض عن أضرار مادية مباشرة، جراء سقوط صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وفق إعلام عبري الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه حتى اليوم، تلقى صندوق التعويضات حوالي 38 ألفا و700 طلب تعويض منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية في 13 يونيو الجاري.

الصحيفة نقلت عن الصندوق أن بين تلك الطلبات 30 ألفا و809 طلبات تعويض عن أضرار لحقت بمبان مباشرة، و3713 طلبا عن أضرار بمركبات، و4085 طلبا عن أضرار بمعدات وغيرها.

وتابعت: "هناك تقديرات بتضرر آلاف المباني الأخرى، ولم تُقدَّم أي طلبات تعويض عنها حتى الآن".

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