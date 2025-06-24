إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق الإسكندرية الصحراوي

أُصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل "جامبو" وأخرى أجرة "ميكروباص" على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، عند الكيلو 26 مدخل المستعمرة تجاه الإسكندرية.

وكان اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة وغرفة عمليات المحافظة، يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع البلاغ الكول الأمني وشرطة المرور وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي، برفقة سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص تقل ركابًا في اتجاه الإسكندرية مع سيارة نقل ثقيل "جامبو".

ووفقًا لمصدر أمني، جرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تسبب الحادث في إعاقة جزئية لحركة المرور. وقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.