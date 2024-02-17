مطار العلا السعودي يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية المباشرة

استقبل مطار العلا الدولي السعودي، شمال غرب المملكة، أولى رحلات الخطوط الأردنية التي افتتحت مساراً جديداً مباشراً من عَمّان، بمعدل رحلتين أسبوعياً بين مطار العلا ومطار الملكة علياء الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن إطلاق مسار الطيران الجديد إلى "العلا" يعكس جاذبيتها التراثية والاهتمام الذي تحظى به بفضل ما تمتلكه من تراث غني وطبيعة متنوعة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام على مدار العام.

يذكر أنّ الخطوط الجوية العربية السعودية قامت مؤخّراً بتوسيع مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، كما تتوفر خيارات الطيران المباشر إلى العلا من دبي والدوحة والقاهرة ومدن مختلفة داخل السعودية.

وتستهدف "العلا" الترحيب بمليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035، ويتم العمل على توسعة المطار لتوسيع عدد الركاب المسافرين سنوياً من 400 ألف إلى 6 ملايين مسافر.