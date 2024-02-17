آلاف الأشخاص يتظاهرون ضد التطرف اليميني في ألمانيا

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خرج آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على التطرف اليميني اليوم السبت.

ووفقا للشرطة، شارك حوالي 3500 شخص في مظاهرة في مدينة بوخوم غربي ألمانيا والتي أطلق عليها اسم "بوخوم تتضامن.. يد بيد ضد اليمين".

وفي بوردسهولم في ولاية شليسفيج هولشتاين شمالا، خرج نحو 2500 شخص إلى الشوارع للاحتجاج على التطرف اليميني.

وفي مدينة ماجدبورج شرقي البلاد، تظاهر الأشخاص حاملين لافتات وأعلام قوس قزح وفقاعات الصابون، وبمصاحبة الموسيقى. وكتب على اللافتات المصنوعة والمصممة ذاتيا "الاحترام بدلا من الإقصاء" و"النازيون هم اللعنة" و"التنوع بدون بديل".

وفقا للشرطة، تجمع ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في ماجدبورج. وتحدث المنظمون عن حوالي ستة آلاف مشارك.

ونظمت فعاليات أخرى شارك فيها مئات الأشخاص في كل من بيرناو وجاجيناو في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد.

ووفقا لتقارير الشرطة، تظاهر أكثر من ألف شخص في برلين ضد حدث مع السياسي السابق في حزب البديل من أجل ألمانيا أندريه بوجينبورج.

ومنذ أسابيع يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على التطرف اليميني.