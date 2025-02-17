الرئيس اللبناني: الاتصالات مستمرة لدفع إسرائيل إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

عشية الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من جنوب لبنان غداً الثلاثاء في 18 فبراير، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أنّه «يتابع الاتصالات على مختلف المستويات لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتّفاق والانسحاب في الموعد المحدّد، وإعادة الأسرى».

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبنانية، شدد عون، خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن «رعاة الاتفاق عليهم أن يتحمّلوا مسئوليتهم في مساعدة بيروت».

وأشار إلى أن «لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد»، قائلًا إنه «يجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجيّ».

ويترقّب لبنان ما ستؤول إليه الأمور في الساعات المقبلة، حيال قرار إسرائيل في الانسحاب الكامل أو البقاء في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، وسط استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات التفجير وإحراق المنازل والتوغّل في القرى المحتلّة والمحرّرة على حدّ سواء.

وأمس الأحد، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل لا تزال تطالب بالسيطرة العسكرية على 5 نقاط إستراتيجية على طول الحدود مع لبنان، ولا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان مرة ثانية، مما يعني منح جيشها مدة إضافية لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود استكمال المفاوضات والانسحاب من لبنان تتماشى مع خطة إعادة مستوطني الشمال الإسرائيلي إلى مستوطناتهم.

ولفتت إلى أنه عقد اجتماع خماسي بمشاركة فنية إسرائيلية ولبنانية وأمريكية وفرنسية ومن قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، الجمعة، في بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان للتنسيق بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب.