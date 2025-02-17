مسلح يطلق النار على إسرائيلييْن في أمريكا ظنًا أنهما فلسطينيان

أفادت السلطات المحلية وتقارير إعلامية باعتقال رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إطلاقه النار، أول أمس الأحد، على سيارة كان بداخلها رجلان ظن أنهما فلسطينيان، قبل أن يتبين أنهما زائران إسرائيليان.

وذكرت مصادر في مقاطعة ميامي أن المشتبه به مردخاي برافمان (27 عامًا) وُجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل، وجرى احتجازه أمس، وفقًا لوكالة رويترز.

وأكد مسؤول في الشرطة تقارير إعلامية تفيد بأن برافمان قال خلال استجوابه إنه أوقف الرجلين وأطلق عليهما النار لأنه كان يعتقد أنهما فلسطينيان. وأوضح مسؤولون أن أحدهما أصيب في كتفه، بينما أصيب الآخر في ساعده، فيما لم تتمكن رويترز من الوصول إلى محامٍ عن برافمان للتعليق.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين، وكذلك تنامي "معاداة السامية" في الولايات المتحدة منذ بدء إسرائيل، بدعم عسكري أمريكي، حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، فضلًا عن دمار هائل ومجاعة متفاقمة.