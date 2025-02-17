حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام بيراميدز في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بمسابقة دوري نايل.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق بيراميدز على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة ال١٤ من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك