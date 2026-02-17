محافظ الإسكندرية يفتتح أكبر معرض «أهلاً رمضان» في السيوف

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية الجديد، أكبر معرض لمنتجات أهلاً رمضان 2026 بمنطقة السيوف شرق المدينة، وذلك في أول يوم رسمي له بمباشرة مهام عمله بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مساء أمس.

وتفقد المحافظ موقع المعرض في أرض المعارض القديمة بالسيوف، الذي يعد الأكبر على مستوى المحافظة من حيث عدد العارضين والتخفيضات على السلع المعروضة، ويأتي ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" التي وصلت حتى الآن إلى 95 معرضاً متنوعاً تشمل شوادر ومعارض دائمة ومجمعات استهلاكية وشركات كبرى.

وأشاد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، بحجم المعروضات والتخفيضات التي يقدمها المعرض مقارنة بالسنوات السابقة ومحافظات أخرى، لافتاً إلى أن المعرض يلبي احتياجات المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك.

وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة، في إطار استقباله لمباشرة مهام عمله.