محافظ دمياط الجديد يعقد أول اجتماع لبحث ملفات العمل والتنمية

تسلّم الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح، مهام عمله محافظًا لدمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزي عبد الرحيم، بديوان عام المحافظة، اليوم، عقب أدائهما اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ دمياط تقديره لثقة القيادة السياسية، مشددًا على عزمه تنفيذ توجيهات الدولة بكفاءة، والعمل على دفع معدلات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

أول اجتماع لمناقشة ملفات العمل

وعقد محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا مع نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، لبحث عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، ومتابعة آليات تنفيذ المشروعات الجارية، والتأكيد على سرعة الإنجاز وتحقيق الانضباط الإداري داخل الجهاز التنفيذي.

ويأتي تسلّم المحافظ الجديد لمهامه في إطار حركة المحافظين التي تشهدها الدولة بشكل دوري، بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بالمحافظات، وتعد محافظة دمياط من المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية والصناعية، لما تتميز به من نشاط صناعي وتجاري وميناء محوري على البحر المتوسط، ما يضع على عاتق المحافظ الجديد مسئولية استكمال جهود التنمية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية للمحافظة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.