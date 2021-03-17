الاتحاد الافريقي يبحث القضايا والملفات المشتركة مع الولايات المتحدة وكينيا

أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، مع السفيرة الأمريكية لدى الإتحاد الإفريقي جيسي لابين، اليوم الأربعاء، محادثات واسعة النطاق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد متصل، بحث رئيس المفوضية مع الممثل الدائم الجديد لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي، السفيرة جان نجيري كاماو، الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال تلقي رئيس المفوضية اليوم الأربعاء أوراق اعتماد الممثل الدائم الجديد لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي.